Casa Tinagli Pd | Mercato impazzito serve accompagnare la Commissione sull’housing accessibile

Un eurodeputata ha affermato che il mercato immobiliare sta attraversando una fase di grande disordine, rendendo urgente un intervento della Commissione europea sull’housing accessibile. Durante un evento a Strasburgo, ha sottolineato come la questione dell’accesso alla casa coinvolga milioni di europei e richieda misure specifiche. La discussione si è concentrata sulla necessità di accompagnare le azioni comunitarie per affrontare questa problematica complessa.

“Il tema della casa e dell’accessibilità abitativa per milioni di europei è fondamentale, ma estremamente complesso”. Lo ha detto l’eurodeputata Irene Tinagli (Pd), presidente della commissione speciale sulla crisi abitativa, in occasione dell’iniziativa S&D “A home is a right” al Parlamento europeo di Strasburgo. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Casa, Tinagli (Pd): Mercato impazzito, serve accompagnare la Commissione sullhousing accessibile

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