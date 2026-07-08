Casa Tinagli Pd | Mercato impazzito serve accompagnare la Commissione sull’housing accessibile
Un eurodeputata ha affermato che il mercato immobiliare sta attraversando una fase di grande disordine, rendendo urgente un intervento della Commissione europea sull’housing accessibile. Durante un evento a Strasburgo, ha sottolineato come la questione dell’accesso alla casa coinvolga milioni di europei e richieda misure specifiche. La discussione si è concentrata sulla necessità di accompagnare le azioni comunitarie per affrontare questa problematica complessa.
“Il tema della casa e dell’accessibilità abitativa per milioni di europei è fondamentale, ma estremamente complesso”. Lo ha detto l’eurodeputata Irene Tinagli (Pd), presidente della commissione speciale sulla crisi abitativa, in occasione dell’iniziativa S&D “A home is a right” al Parlamento europeo di Strasburgo. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Casa, Tinagli (Pd): Mercato impazzito, serve accompagnare la Commissione sullhousing accessibile
Notizie e thread social correlati
Forum casa, esperti a confronto: "Per l’abitare accessibile serve visione metropolitana. E l’impegno concreto di Roma"Durante un incontro dedicato al tema dell’abitare, esperti provenienti da diversi settori hanno discusso della necessità di una visione metropolitana...
Comunicato Stampa: Seconda commissione. Social Housing, contrasto all'occupazione abusiva alloggi erpLa seconda commissione ha approvato misure per contrastare l’occupazione abusiva di alloggi ERP.
Si parla di: Tinagli (Pd): 'Città e regioni siano in prima linea per crisi abitativa'.
Casa: Tinagli (Pd), 'vera insicurezza è non avere tetto'Roma, 5 feb. (Adnkronos) - La casa è ormai un peso per oltre 4 milioni di famiglie italiane. Sono tante le persone costrette a spendere oltre il 30% del proprio reddito per le spese abitative e, per ... iltempo.it
Tinagli (Pd), 'sulla casa dal governo fin qui solo annunci'Il problema del governo è che oltre gli annunci a effetto non si sta occupando dell'emergenza casa. Sono più di due anni che da Meloni e Salvini giungono dichiarazioni, riunioni di tavoli che girano ... ansa.it