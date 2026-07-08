Casa Farnsworth storia e curiosità del capolavoro di Ludwig Mies van der Rohe
Casa Farnsworth, progettata dall’architetto Ludwig Mies van der Rohe, si trova in una foresta vicino a Plano, nell’Illinois. La struttura è sostenuta da pilastri bianchi e si trova a circa un metro e mezzo da terra. La casa è composta principalmente da vetro, con pareti trasparenti che la avvolgono da ogni lato. La costruzione è nota per il suo stile minimalista e per l’uso innovativo di materiali e spazio. È stata completata nel 1951 ed è considerata un esempio di architettura modernista.
Casa Farnsworth si trova immersa in una foresta vicino a Plano, nell’Illinois, sospesa su esili pilastri bianchi a un metro e mezzo da terra. È una scatola di vetro, aperta e trasparente su tutti i lati. Meravigliosa da guardare, molto meno comoda da abitare. A firmarla è stato Ludwig Mies van der Rohe, tra i padri dell’architettura moderna, e ancora oggi resta una delle case più celebri – e più discusse – del secolo scorso. La storia di Casa Farnsworth. La committente era Edith Farnsworth, nefrologa di Chicago e donna molto vicina agli ambienti culturali della città. Non cercava una villa mondana, ma il suo contrario: una casa lontana dal caos urbano, essenziale, appartata, perfetta da vivere durante il tempo libero e per una vita più raccolta. 🔗 Leggi su Dilei.it
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