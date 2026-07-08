Casa Farnsworth storia e curiosità del capolavoro di Ludwig Mies van der Rohe

Notizia in breve

Casa Farnsworth, progettata dall’architetto Ludwig Mies van der Rohe, si trova in una foresta vicino a Plano, nell’Illinois. La struttura è sostenuta da pilastri bianchi e si trova a circa un metro e mezzo da terra. La casa è composta principalmente da vetro, con pareti trasparenti che la avvolgono da ogni lato. La costruzione è nota per il suo stile minimalista e per l’uso innovativo di materiali e spazio. È stata completata nel 1951 ed è considerata un esempio di architettura modernista.