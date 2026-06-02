Anna Van der Breggen si è aggiudicata la cronoscalata del Nevegal durante il Giro Women, conquistando la maglia rosa. La gara contro il tempo si è svolta sulla salita bellunese, con l’olandese che ha completato il percorso in un tempo superiore alle altre concorrenti. Longo Borghini ha completato la prova al secondo posto. La classifica generale cambia con l’assegnazione della maglia rosa all’atleta olandese.

Anna Van der Breggen ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia Women, una cronoscalata di 12,7 km da Belluno al Nevegal. La 36enne olandese della SD Worx, già 4 volte vincitrice della classifica finale (la prima delle quali nel 2015), è anche la nuova maglia rosa, che prende dalle spalle di Elisa Balsamo vincitrice delle prime tre tappe. Anna Van der Breggen ha chiuso in 31’38”, alla media di 24,1: davvero una grandissima prestazione la sua. Alle sue spalle, secondo posto per la svizzera Reusser a 1’04”, terza per l’olandese Vollering a 1’10”. Prima italiana Monica Trina Colonel, quinta, mentre Elisa Longo Borghini ha chiuso ottava a 1’51”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro Women, cronoscalata del Nevegal ad Anna Van der Breggen, nuova maglia rosa

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