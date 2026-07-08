La nuova Casa della Comunità di Ravenna dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno, ma i lavori sono in ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Regione e Ausl Romagna stanno considerando diverse opzioni di finanziamento a debito per coprire i costi di completamento. La struttura, destinata a servizi sanitari e sociali, non ha ancora ottenuto i fondi necessari. Le autorità stanno valutando le modalità di finanziamento per rispettare i tempi previsti.

La nuova Casa della Comunità di Ravenna dovrebbe essere pronta entro fine anno. Ma per completare i lavori, in ritardo rispetto al previsto, Regione e Ausl Romagna stanno valutando possibili linee di finanziamento a debito. A spiegarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, rispondendo ieri in Assemblea legislativa all’interrogazione del consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi. "Entro la fine dell’anno la Casa della Comunità di Ravenna sarà a servizio della popolazione con presenza medica 24 ore al giorno – conferma Fabi – il ritardo nel completamento dell’opera non è imputabile né all’Ausl né alla Regione". Resta da completare, in particolare, il secondo stralcio del progetto originario, di circa 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa di Comunità: "Pronta entro l’anno. Si cercano fondi"

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