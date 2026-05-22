Famiglia nel bosco Pillon | Bimbi non iscritti a scuola per il prossimo anno scolastico nuova casa pronta entro 6 mesi

Una famiglia vive nel bosco e ha annunciato che i bambini non saranno iscritti a scuola per il prossimo anno scolastico. La nuova abitazione, secondo quanto riferito, sarà pronta entro sei mesi. Nel frattempo, si sono intensificati i dissidi tra i consulenti nominati dalla famiglia e il tecnico incaricato dal Tribunale dei minori di eseguire la perizia. Le parti coinvolte si confrontano su vari aspetti legati alle condizioni della famiglia e alle decisioni prese riguardo ai minori.

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