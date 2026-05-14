Dopo sette anni di attesa, si prevede di completare la bretella di collegamento nell’area di via Vittorio Veneto, che era rimasta incompleta dopo la vendita all’asta delle proprietà nel 2019, a seguito del fallimento di una ditta locale. La nuova gestione ha avviato i lavori per realizzare l’opera, con l’obiettivo di terminarla entro la fine dell’anno. La zona, finora in stato di abbandono, si appresta a cambiare volto grazie a questa iniziativa.

Presto addio all’"incompiuta" grazie al riscatto delle aree di via Vittorio Veneto finite all’asta dopo il dopo il fallimento della ditta Contardi nel 2019. L’opera lasciata a metà e che ora verrà completata è la mini bretella che unirà la rotonda di via Forlanini (sul tratto urbano della provinciale 116 per San Fiorano) con quella di via Buonarroti verso Retegno, situata a pochi metri dall’innesto di via Canova. Un intervento di poche centinaia di metri, in parte già realizzato anni fa e poi abbandonato a se stesso a seguito del crac, previsto nella vecchia convenzione come obbligo nel contesto del pagamento degli oneri di urbanizzazione, ad oggi passato alla nuova società che ha riscattato, a fine marzo, i circa 60mila metri quadrati di superficie per 500mila euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sette anni da “incompiuta”. Area ceduta, si fa la bretella: "Sarà pronta entro l’anno"

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