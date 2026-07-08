Boni ha espresso sostegno per l’apertura della nuova Casa di Comunità e Ospedale di Comunità a Castelnovo Monti, sottolineando l’importanza di garantire un funzionamento efficace. Tuttavia, ha aggiunto che senza personale specializzato la struttura non potrà svolgere appieno il suo ruolo. Viene evidenziata la necessità di un adeguato numero di operatori qualificati per assicurare il presidio e la qualità dei servizi offerti.

Plauso e concreto appoggio per l’apertura della nuova Casa di Comunità e Ospedale di Comunità a Castelnovo Monti. Ma essa dovrà realmente funzionare e soprattutto avere il personale formato e necessario per raggiungere l’obiettivo. Questo, nella sintesi, il succo dell’intervento di Carlo Boni, assessore alla Salute nella Giunta del capoluogo montano, e medico pediatra, in merito alla nuova struttura che sarà inaugurata domani. "Auspichiamo che essa – ha commentato - possa diventare realmente il fulcro della nuova sanità territoriale". Boni è però preoccupato che possa in realtà rivelarsi una mera sede di operatori di medicina generale quando... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa della comunità, parla Boni: "Senza specialisti non sarà presidio"

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