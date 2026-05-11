Casa della Comunità Nuovi specialisti e servizi Struttura attesa da tempo

Da oggi a San Felice apre ufficialmente la nuova Casa della Comunità, dopo il completamento del trasloco dal poliambulatorio di via degli Scienziati, dove continuerà a funzionare il Punto prelievi. La struttura, attesa da tempo, ospiterà nuovi specialisti e servizi dedicati ai cittadini. La realizzazione di questo centro rappresenta un passo importante per la rete sanitaria locale, offrendo un punto di riferimento più completo per le esigenze della comunità.

Terminate le operazioni di trasloco dal poliambulatorio di via degli Scienziati, dove rimarrà il Punto prelievi, San Felice da oggi avrà la sua Casa della Comunità. Realizzata con un investimento da oltre tre milioni di euro coperto da fondi Pnrr, accoglie il centro prenotazioni, Consultorio, Pediatra di Libera Scelta, Pediatria di Comunità, il nuovo Punto Unico di Accesso e l’Infermieristica di Comunità. La Casa di Comunità è stata intitolata ad Alberto Bergamini, medico di grande rilievo nella storia di San Felice, che è stato anche primario medico e direttore sanitario dell’ospedale Civile di San Felice. Di fronte all’ingresso principale, in via Giro Frati 501, si trovano la segreteria degli ambulatori di quattro medici di medicina generale, insieme a personale infermieristico dedicato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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