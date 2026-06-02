San Lorenzo riapre il presidio sanitario | è diventato una casa della comunità

Il presidio sanitario di via dei Frentani 6, chiuso nell’agosto 2026 per lavori di ristrutturazione, ha riaperto come “casa della comunità”. La struttura, che ora offre servizi sanitari, era stata temporaneamente chiusa per interventi di miglioramento. La riapertura permette di riprendere le attività di assistenza sanitaria nella zona. La struttura sarà aperta al pubblico e continuerà a fornire servizi di base alla popolazione locale.

Il presidio sanitario in via dei Frentani 6, chiuso nell’agosto del 2026 per lavori di ristrutturazione, ha riaperto sotto una nuova veste.“Dal primo giugno, anche grazie all' instancabile e attento lavoro della Dottoressa Teresa Ierardi Responsabile FO Distretto 2 ASL Roma, sono tornati a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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