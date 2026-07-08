La carta d'identità cartacea sarà valida in Italia fino al 31 gennaio 2027, con un rinvio rispetto alla scadenza originaria del 3 agosto. Per viaggiare all’estero, invece, sarà obbligatorio usare la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o il passaporto. Il documento provvisorio, invece, può essere utilizzato solo per viaggi all’interno dei paesi dell’Unione Europea e in alcuni altri Stati, ma non per i viaggi oltre i confini europei.

La carta d'identità cartacea resterà valida in Italia fino al 31 gennaio 2027, dopo il rinvio deciso dal governo rispetto alla scadenza del 3 agosto. Per viaggiare all'estero, però, servirà la CIE o il passaporto. Chi non ha ancora il formato elettronico può chiedere al Comune un documento provvisorio, che in alcuni Stati rischia di non essere accettato.Quando scade la carta d'identità cartaceaIl termine originario era fissato al 3 agosto 2026, giorno in cui ogni versione di carta avrebbe perso valore. Con il decreto legge 1082026 il governo ha spostato l'addio al vecchio formato. La carta d'identità cartacea continuerà così a valere nei rapporti con la pubblica amministrazione, per le prestazioni sanitarie e previdenziali, fino al 31 gennaio 2027. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Carta d'identità cartacea e documento provvisorio: quando rischi di restare fermo alla frontiera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carta d'identità cartacea, scattata la proroga

Notizie e thread social correlati

Carta d’identità cartacea, vacanze a rischio senza CIE: quando il documento provvisorio non è validoIn Italia, la validità della carta d’identità cartacea è prorogata fino al 31 gennaio 2027, con un rinvio rispetto alla precedente scadenza del 3...

Caos carta d’identità, in arrivo il documento provvisorio per l’espatrio: come funzionaDal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida a causa del regolamento Ue 20251208.

Temi più discussi: Carta d'identità cartacea, arrivano i chiarimenti - proroga fino al 31 gennaio 2027 per servizi essenziali; Carte d'identità cartacee: pubblicato il Decreto Legge che ridefinisce i termini di validità; Carte d'identità cartacee: dal 4 agosto 2026 non saranno più valide; Proroga della validità della carta di identità cartacea, pubblicato il decreto-legge: cosa cambia per i cittadini.

Arriva la carta d'identità cartacea provvisoria per l'espatrio (ma in alcuni Paesi potrebbero non accettarla) x.com

Carta di identità provvisoria per espatrio reddit

Emergenza carta d'identità: arriva documento provvisorio valido per l'espatrioDopo il 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non si potrà più utilizzare per l’espatrio. E’ in arrivo il documento provvisorio. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Emergenza carta d’identità: a ... notizie.it

Carta d'identità cartacea, arriva documento provvisorio valido per l'espatrio: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Carta d'identità cartacea, arriva documento provvisorio valido per l'espatrio: cosa sapere ... tg24.sky.it