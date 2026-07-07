Carta d’identità cartacea vacanze a rischio senza CIE | quando il documento provvisorio non è valido
In Italia, la validità della carta d’identità cartacea è prorogata fino al 31 gennaio 2027, con un rinvio rispetto alla precedente scadenza del 3 agosto. Per viaggiare all’estero sarà necessario possedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o il passaporto. Il documento provvisorio, in caso di smarrimento o scadenza, non sarà più considerato valido ai fini dei viaggi internazionali. La proroga riguarda esclusivamente il documento cartaceo.
In Italia la carta d'identità cartacea varrà ancora fino al 31 gennaio 2027, dopo che il governo ha rinviato la scadenza del 3 agosto. Per viaggiare servirà la CIE o il passaporto. L'alternativa consiste in un documento provvisorio rilasciato dal Comune. C'è però un problema: alcuni Stati potrebbero rifiutarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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