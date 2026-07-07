Carta d’identità cartacea vacanze a rischio senza CIE | quando il documento provvisorio non è valido

Notizia in breve

In Italia, la validità della carta d’identità cartacea è prorogata fino al 31 gennaio 2027, con un rinvio rispetto alla precedente scadenza del 3 agosto. Per viaggiare all’estero sarà necessario possedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o il passaporto. Il documento provvisorio, in caso di smarrimento o scadenza, non sarà più considerato valido ai fini dei viaggi internazionali. La proroga riguarda esclusivamente il documento cartaceo.