Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida a causa del regolamento Ue 20251208. La richiesta del nuovo documento elettronico, la Carta d’identità elettronica (Cie), ha causato code e ritardi negli uffici comunali, rendendo difficile ottenere l’appuntamento in tempi brevi. Molti cittadini sono ancora in possesso del vecchio documento e devono affrontare questa transizione.

Milioni di italiani hanno ancora in tasca una carta d’identità cartacea. Dal 3 agosto 2026 quel documento non sarà più valido, per effetto del regolamento Ue 20251208, e la corsa agli sportelli comunali per ottenere il documento elettronico (Cie) ha creato in molti Comuni code di appuntamenti difficilmente smaltibili in poche settimane. Per questo, a fine giugno, è intervenuto il decreto legge 1082026, che ha previsto una proroga per i vecchi documenti. Tuttavia, quest’ultimi non andranno bene per viaggiare all’estero. Per questo, diventa decisiva l’introduzione di una carta d’identità provvisoria. La può rilasciare il sindaco, nei casi di urgenza, fino al 31 dicembre 2027. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caos carta d’identità, in arrivo il documento provvisorio per l’espatrio: come funziona

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Carta di identità provvisoria per espatrio reddit

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