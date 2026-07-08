carta allo stage dei talenti petrarca vetrina nazionale

Un atleta della Ginnastica Petrarca è stato scelto per partecipare a uno stage di allenamento organizzato dalla European Gymnastics. La selezione riguarda Michael Carta, che avrà l’opportunità di allenarsi in un contesto europeo di alto livello. Lo stage rappresenta una partecipazione importante per il talento della squadra, offrendo un'esperienza di formazione in ambito continentale. La partecipazione è stata confermata come un'occasione di visibilità a livello nazionale e internazionale.

AREZZO Una prestigiosa vetrina continentale si è aperta per il talento della Ginnastica Petrarca, Michael Carta, selezionato per partecipare all’esclusivo stage di allenamento organizzato dalla European Gymnastics. Il giovanissimo atleta, nato nel 2012, è l’unico rappresentante della società aretina e uno dei soli due ginnasti in tutta Italia ad aver ricevuto la convocazione ufficiale dalla federazione per questo importante appuntamento. L’evento, ospitato al PalaDiCerbo di Salerno fino a oggi, costituisce una straordinaria opportunità di formazione e crescita per le migliori promesse della Ginnastica Artistica Maschile provenienti da ben sedici nazioni europee, impegnate in un ciclo intensivo di lezioni e scambi tecnici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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