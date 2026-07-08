Una caregiver ha espresso amarezza per la mancanza di riconoscimento e supporto ai caregiver familiari di disabili, dopo che la propria battaglia per i diritti è stata ignorata. La sua storia, condivisa con molte altre famiglie, aveva contribuito a riaccendere il dibattito pubblico sulla tutela di chi si prende cura di persone con disabilità. La vicenda risale all’anno scorso, quando si sono evidenziate le difficoltà di un ruolo spesso invisibile e poco considerato.

L’anno scorso la sua storia, simile a quella di altre migliaia di famiglie, aveva sollevato il dibattito sulla necessità di riconoscere e supportare i caregiver familiari di disabili. Aveva scritto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Aveva promosso una raccolta di firme che era stata sottoscritta da oltre 22mila persone per chiedere la pensione anticipata con 30 anni di contributi per genitori single con i figli disabili. Risultato? "Non è stato fatto nulla per riconoscere il ruolo dei caregiver familiari, per aiutare noi genitori che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caregiver, l’amarezza di Gherta. Ignorata la mia battaglia per i diritti

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