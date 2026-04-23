La ministra incaricata delle politiche sulla disabilità ha incontrato rappresentanti del settore non profit a Prato per confrontarsi sulla futura riforma dedicata alle persone con disabilità. Durante l'incontro sono stati affrontati temi relativi ai fondi disponibili e ai diritti dei caregiver, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e il supporto pubblico. La discussione si inserisce nel quadro delle iniziative governative in materia.

?? Cosa sapere La ministra Locatelli incontra il terzo settore a Prato per discutere la riforma disabilità. Il bando Vita e Opportunità stanzia 380 milioni di euro per l'autonomia dei cittadini. La sede della Misericordia di Prato ha ospitato oggi un confronto diretto tra la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli e le realtà del terzo settore, focalizzato sulle nuove direttrici di riforma e sul sostegno alle famiglie locali. L'incontro ha permesso di mettere a verbale le necessità d .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disabilità, la sfida di Locatelli: nuovi fondi e diritti per i caregiver

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