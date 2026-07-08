A Cardito, un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri con in casa cocaina e un fucile. Durante una perquisizione, sono stati trovati droga e arma da fuoco. La polizia ha fermato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un'operazione di routine. La droga e il fucile sono stati sequestrati.

I carabinieri della Compagnia di Caivano hanno arrestato a Cardito un uomo di 58 anni, Biagio Fusco, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata eseguita in via Marconi, dove i militari hanno deciso di effettuare un controllo dopo aver notato alcuni elementi ritenuti sospetti. L'atteggiamento dell'uomo ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti. Durante la perquisizione personale sono state trovate 20 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute. I successivi controlli nell'abitazione hanno consentito di rinvenire materiale utilizzato per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 325 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Cardito, arrestato con cocaina e un fucile in casa: in manette 58enne

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