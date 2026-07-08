venti dosi di cocaina e un fucile 58enne arrestato nel napoletano

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cardito, in provincia di Napoli, con venti dosi di cocaina addosso e un fucile in casa. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante le verifiche, sono state trovate le dosi di sostanza stupefacente e l’arma da fuoco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Venti dosi di cocaina addosso e un fucile in casa: è accusato di detenzione di droga a fini di spaccio B. F., 58enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri di Caivano a Cardito, in provincia di Napoli. Durante una perquisizione In casa i militari hanno trovato materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, 325 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e un fucile Gamba calibro 12 e 16 proiettili. L’arma sequestrata verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale impiego in fatti di sangue o altri reati. Il 58 arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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