Cardinale punge Allegri alla presentazione di Amorim | Noi giochiamo per vincere non solo per non perdere

Notizia in breve

Durante la presentazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, Gerry Cardinale ha dichiarato che la squadra punta a vincere, non semplicemente a evitare le sconfitte. Nel suo intervento, ha sottolineato che il club adotta un approccio più ambizioso rispetto al passato. La frase è stata interpretata come una critica indiretta all’epoca di Allegri, con attenzione rivolta alle nuove strategie e alla mentalità del club.