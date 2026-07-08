Cardinale punge Allegri alla presentazione di Amorim | Noi giochiamo per vincere non solo per non perdere

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la presentazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, Gerry Cardinale ha dichiarato che la squadra punta a vincere, non semplicemente a evitare le sconfitte. Nel suo intervento, ha sottolineato che il club adotta un approccio più ambizioso rispetto al passato. La frase è stata interpretata come una critica indiretta all’epoca di Allegri, con attenzione rivolta alle nuove strategie e alla mentalità del club.

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Gerry Cardinale lancia il nuovo corso del Milan al fianco di Ruben Amorim durante la sua presentazione e punzecchia l'ex allenatore Allegri: "Giochiamo per vincere, non per non perdere. Vogliamo riportare il club al suo glorioso passato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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