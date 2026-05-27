Maldini non dimentica e punge Cardinale | Solo 3 anni fa il Milan era in semifinale di Champions

Paolo Maldini ha commentato la situazione del Milan, ricordando che tre anni fa la squadra era in semifinale di Champions League. Le sue dichiarazioni sono arrivate durante i giorni in cui si discute della ristrutturazione del club richiesta da Gerry Cardinale. Maldini ha sottolineato il passato recente della squadra, senza aggiungere altre considerazioni. La sua presa di posizione si inserisce nel contesto delle discussioni sulla gestione attuale del club.

Nei giorni della grande rivoluzione pretesa da Gerry Cardinale, anche Paolo Maldini entra sul tema Milan. Lo fa a distanza, ma le sue parole sono lame: "Io one man show?.Si risponde da solo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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