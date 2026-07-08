Milan Gerry Cardinale presenta Amorim | Giochiamo per vincere

Gerry Cardinale ha annunciato ufficialmente in conferenza stampa l’ingaggio di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Ha dichiarato che la squadra punta a tornare ai fasti del passato e che questo obiettivo è condiviso da giocatori e tifosi. La presentazione si è svolta in modo formale, con il dirigente che ha sottolineato l’importanza di questa scelta per il futuro del club.

Gerry Cardinale presenta in conferenza stampa il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim. “Noi vogliamo riportare il Milan al suo glorioso passato, è importante per noi, per i giocatori e i tifosi. Dobbiamo tutti respirare di nuovo quell’aria, noi giochiamo per vincere, non solo per perdere”, ha detto il proprietario della squadra rossonera. Already one of our own???? pic.twitter.comXN3TvwrHT1 — AC Milan (@acmilan) July 8, 2026 “Il nostro calcio deve essere entusiasmante, eccitante, bello da guardare e da seguire. Vorrei creare qui una nuova cultura, stop con il passato. Abbiamo lavorato tutti in questo periodo per avere Ruben come pietra miliare per la nostra nuova organizzazione calcistica”, ha detto ancora Cardinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Inside Milan's New Era: Cardinale's Liverpool-Style Overhaul

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