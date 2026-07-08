carceri e diritti dei detenuti lo sguardo della chiesa

A Roma si è svolto un convegno sul diritto all'esecuzione penale, organizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà e dall'Associazione italiana giovani avvocati. L'incontro ha affrontato temi legati alle condizioni delle carceri e ai diritti dei detenuti, con un focus su aspetti legali e pratici. La discussione si è concentrata sulle modalità di rispetto delle norme e sulla tutela delle persone private della libertà in ambito penitenziario.

A Roma un convegno dedicato al "Diritto all'esecuzione penale", promosso dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dall'Associazione italiana giovani avvocati. Tra i relatori il prefetto Paolo Ruffini e il cardinale Matteo Maria Zuppi, che hanno sottolineato l'attenzione della Chiesa per il reinserimento e la rieducazione, oltre che per il rispetto della dignità della persona, denunciando il costante sovraffollamento degli istituti penitenziari . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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