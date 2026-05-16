Presentazione del libro La Chiesa le donne e la politica - Lo sguardo femminile della Chiesa come strumento di orientamento per la politica del futuro di Eminda Turli
Domenica 17 maggio, alle ore 18, al Gran Caffè Vittoria di Chieti, si terrà la presentazione ufficiale del volume "La Chiesa, le donne e la politica - Lo sguardo femminile della Chiesa come strumento di orientamento per la politica del futuro", di Eminda Turli, docente di Lettere, già consigliera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
27-30/11/25 - Giornata per leliminazione della violenza sulle donne e 300° anniversario di J Newton
Sullo stesso argomento
Leggi anche: ‘Marco Pannella. La passione della politica’, presentazione del libro di Piero Ignazi
Fiuggi, presentazione del libro La Promessa di Marianna Aprile: l’iniziativa promossa dalla consigliera regionale Sara Battisti ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
Verso Torino alla presentazione del libro. 16:15 Salone del Libro di Torino facebook
Buon giorno del libro in ritardo! Sono andato alla Festa del Libro e della Rosa del CCU della UNAM, CDMX. reddit
A Cabras la presentazione del libro di Paolo Oggianu e Luciano Gavelli sul sequestro dei fratelli CasanaA Cabras domani, venerdì 15 maggio, la presentazione del libro scritto da Paolo Oggianu e Luciano Gavelli L’Aneddoto. Una storia, tante storie, che racconta uno dei casi più intricati della cronaca ... linkoristano.it
La presentazione del libro Genesi della giornalista aretina Elena TestiArezzo, 14 maggio 2026 – Alla Casa dell’Energia la presentazione di Genesi, il libro della giornalista Elena Testi. Venerdì 15 maggio alle ore 21, alla Casa dell’Energia di Arezzo, si terrà la prese ... lanazione.it