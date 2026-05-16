Presentazione del libro La Chiesa le donne e la politica - Lo sguardo femminile della Chiesa come strumento di orientamento per la politica del futuro di Eminda Turli

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 17 maggio, alle ore 18, al Gran Caffè Vittoria di Chieti, si terrà la presentazione ufficiale del volume "La Chiesa, le donne e la politica - Lo sguardo femminile della Chiesa come strumento di orientamento per la politica del futuro", di Eminda Turli, docente di Lettere, già consigliera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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