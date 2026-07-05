Rivolta dei detenuti a Enna Antigone Sicilia | Situazione esplosiva in tutte le carceri della regione
Nella regione si sono verificati episodi di rivolta nelle carceri, con coinvolgimento di detenuti. Antigone Sicilia ha dichiarato che la situazione è esplosiva in tutte le strutture della regione, attribuendo l’evento a condizioni di sovraffollamento, caldo, carenza di servizi e sospensione delle attività durante l’estate. La denuncia evidenzia come questi fattori abbiano contribuito a creare tensioni tra i detenuti e le autorità carcerarie.
Caldo, sovraffollamento, carenza di servizi e stop alle attività nei mesi estivi sono tutte micce che, secondo la denuncia di Antigone Sicilia a Fanpage.it, rischiano di fare esplodere nuove rivolte carcerarie come quella di Enna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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