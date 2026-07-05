Rivolta dei detenuti a Enna Antigone Sicilia | Situazione esplosiva in tutte le carceri della regione

Notizia in breve

Nella regione si sono verificati episodi di rivolta nelle carceri, con coinvolgimento di detenuti. Antigone Sicilia ha dichiarato che la situazione è esplosiva in tutte le strutture della regione, attribuendo l’evento a condizioni di sovraffollamento, caldo, carenza di servizi e sospensione delle attività durante l’estate. La denuncia evidenzia come questi fattori abbiano contribuito a creare tensioni tra i detenuti e le autorità carcerarie.