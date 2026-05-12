Esplosivi armi e droga | operazione all' alba della polizia Sedici arresti
Alle prime luci dell'alba di martedì 12 maggio, la polizia ha condotto un'operazione nel capoluogo che ha portato all'arresto di sedici persone. L'indagine, coordinata dalla procura, ha portato a notifica di altrettante ordinanze di custodia cautelare firmate dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina. Durante le operazioni sono stati sequestrati esplosivi, armi e sostanze stupefacenti.
Operazione della polizia, nel capoluogo, all'alba di oggi, martedì 12 maggio. L'indagine, coordinata dalla procura, ha portato a notificare 16 ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip del tribunale di Latina.L'attività investigativa, coordinata dalla procura, ha riguardato, tra gli altri.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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