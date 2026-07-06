Nove persone sono state arrestate dai carabinieri nel foggiano durante un’operazione antimafia. L’intervento si è concluso nella mattinata con una conferenza stampa, in cui sono stati forniti dettagli sull’operazione. Il 29 giugno 2026, nell’ambito di un procedimento giudiziario, le forze dell’ordine hanno eseguito le misure cautelari. La nota ufficiale non specifica i reati contestati né i nomi degli interessati.

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: In data 29.06.2026, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso una Ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 9 indagati della provincia di Foggia. La misura è stata eseguita oggi 06.07.2026 da operatori del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, supportati da personale del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e dello Squadrone... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Operazione antimafia dei carabinieri nel foggiano: nove arresti Carabinieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Operazione anti mafia a Foggia

Notizie e thread social correlati

Accusa, estorsioni: misure cautelari per 18 fra barese e foggiano Polizia e carabinieri, operazione antimafia: bloccato anche il presunto assassino di Stefano BrunoUn’operazione antimafia condotta congiuntamente dalla polizia e dai carabinieri ha portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 18...

Operazione antidroga dei carabinieri nel Napoletano, 26 arrestiI carabinieri del Nucleo Investigativo della provincia napoletana hanno portato a termine un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di 26...

Temi più discussi: Lite per l’affitto, ma muore il bersaglio sbagliato. Anche un ergastolano fra gli arrestati; False pratiche di lavoro per migranti, 30 misure cautelari in tutta Italia, compresa Matera; Operazione Cavalli di Razza, quattro arresti tra Cadorago, Rovello, Albavilla e Pusiano: condanne fino a 8 anni; Blitz all'alba a Copertino: tre arresti per omicidio, movente i soldi per le bollette.

Operazione della DDA di Catanzaro e dei Carabinieri di Lamezia. Coinvolte anche le province di Vibo, Terni e Como #Cronaca x.com

Taranto, maxi operazione dei carabinieri: 30 misure cautelari per presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestinaTARANTO - Maxi operazione nella notte dei carabinieri di Taranto, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone in diverse province italiane. Gli interventi hanno i ... giornaledipuglia.com

Lecce, maxi operazione antimafia: oltre 100 carabinieri in azioneQuesta mattina a Lecce è iniziata un'ampia operazione antimafia condotta dai Carabinieri sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia. Le autorità stanno eseguendo numerose misure ... ilmessaggero.it