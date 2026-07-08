Capitale umano e giovani | il 27% rientra tra i profili fragili con basse competenze Italia ultima rispetto all’8% della Finlandia Allarme INAPP

Un rapporto dell’INAPP rivela che il 27% dei giovani italiani rientra tra i profili fragili con basse competenze, contro l’8% della Finlandia. L’indagine si concentra sulle abilità numeriche e sul capitale umano dei giovani italiani rispetto ad altri Paesi. I dati mostrano come i giovani italiani abbiano più difficoltà a sviluppare competenze rispetto ai coetanei internazionali. La ricerca evidenzia una situazione di svantaggio rispetto ad altri sistemi educativi europei.

I giovani italiani faticano a tenere il passo con i coetanei internazionali. I dati, citati nel nuovo rapporto dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), intitolato Competenze in numeracy e capitale umano dei giovani in Italia nel contesto internazionale, restituiscono una realtà complessa. Le nuove generazioni si affacciano infatti al mondo del lavoro con un bagaglio di risorse spesso insufficiente. Quanti sono i ragazzi in seria difficoltà? Secondo lo studio, ben il 27% dei giovani tra i 25 e i 34 anni rientra nel gruppo dei cosiddetti profili fragili. Parliamo di individui con un titolo di studio medio-basso, competenze logico-matematiche ridotte e una scarsa propensione alla formazione continua; a questo si aggiunge un profilo socio-emotivo debole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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