EssilorLuxottica | 100 posizioni in Italia tra profili tecnici e giovani
EssilorLuxottica ha pianificato l’assunzione di 100 nuovi dipendenti in Italia entro il 2026, con un focus su profili tecnici e giovani. Le posizioni aperte riguardano principalmente ruoli di natura tecnica e junior, con un’attenzione particolare alle regioni del Nord e del Centro del paese. Le aziende stanno cercando candidati con competenze specifiche e meno esperienza, puntando a rafforzare il proprio personale in diverse aree geografiche italiane. La strategia di assunzione si concentra su queste figure per il prossimo biennio.
? Domande chiave Quali sono le figure tecniche e junior cercate per il 2026?. In quali regioni italiane si concentrano le nuove assunzioni?. Come funziona la conversione dei premi di risultato in servizi welfare?. Quali ruoli legati all'intelligenza artificiale sta selezionando il gruppo?.? In Breve Fatturato di 7,1 miliardi di euro con crescita del 10,8% rispetto al 2025.. Assunzioni concentrate tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.. Premi di risultato per i dipendenti italiani superiori a 4.000 euro lordi.. Ricerca di esperti in intelligenza artificiale e specialisti per 20.000 punti vendita..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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