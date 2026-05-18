EssilorLuxottica | 100 posizioni in Italia tra profili tecnici e giovani

EssilorLuxottica ha pianificato l’assunzione di 100 nuovi dipendenti in Italia entro il 2026, con un focus su profili tecnici e giovani. Le posizioni aperte riguardano principalmente ruoli di natura tecnica e junior, con un’attenzione particolare alle regioni del Nord e del Centro del paese. Le aziende stanno cercando candidati con competenze specifiche e meno esperienza, puntando a rafforzare il proprio personale in diverse aree geografiche italiane. La strategia di assunzione si concentra su queste figure per il prossimo biennio.

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