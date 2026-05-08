La quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna ha aperto i battenti il 7 maggio e si concluderà il 10 maggio, attirando numerosi visitatori e operatori del settore. La manifestazione si concentra su innovazione, competenze e talento nel settore nautico, con diverse aziende presenti per presentare le proprie offerte e novità. Durante gli incontri sono stati discussi anche aspetti legati alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali nel comparto.

Grande successo per la V edizioni della Fiera Nautica di Sardegna che ha aperto i battenti il 7 maggio e si concluderà il 10 maggio. Nel suo intervento alla platea Luciano Sale, direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, ha sottolineato il fattore umano per la riuscita dei progetti del gruppo in un settore strategico. “Quando diciamo che in Fincantieri costruiamo il futuro, parliamo prima di tutto delle persone. Dietro ogni nostro progetto ci sono competenze, talento, capacità di innovare, senso di appartenenza e una cultura industriale che si tramanda e si rinnova ogni giorno. Il Capitale umano – ha detto – rappresenta una leva strategica per sostenere la crescita del Gruppo e affrontare le grandi trasformazioni del settore navalmeccanico”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fiera nautica di Sardegna, la sfida di Fincantieri sul capitale umano: competenze, talento e innovazione

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