Cantieri da 21 milioni Pronte le risorse per piazza Marvelli
La V Commissione comunale ha approvato una variazione di bilancio di 21 milioni di euro, destinati ai cantieri di piazza Marvelli. Di questi, circa 6,6 milioni saranno utilizzati per la riqualificazione della zona mare. La decisione riguarda risorse importanti per interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale nella zona. La somma totale rappresenta un investimento consistente per migliorare l’area e avviare i lavori previsti.
Arriva una pioggia di milioni di euro per la riqualificazione della zona mare, circa 6,6 nel complesso. Ieri la V Commissione comunale ha approvato una variazione di bilancio di quelle pesanti, ben 21 milioni di euro. In cima alla lista c’è la futura piazza Marvelli. Con il parcheggio interrato ormai completato, e la sua apertura a breve, può prendere vita il progetto della nuova piazza sospesa. Servirà del tempo per la progettazione, l’appalto e infine il cantiere. Le attività che insistono nella zona dovranno pazientare ancora altre stagioni prima di vedere i risultati degli investimenti, ma da ieri ci sono le risorse per portare a termine il progetto: 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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