cantieri da 21 milioni pronte le risorse per piazza marvelli

Notizia in breve

La V Commissione comunale ha approvato una variazione di bilancio di 21 milioni di euro, destinati ai cantieri di piazza Marvelli. Di questi, circa 6,6 milioni saranno utilizzati per la riqualificazione della zona mare. La decisione riguarda risorse importanti per interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale nella zona. La somma totale rappresenta un investimento consistente per migliorare l’area e avviare i lavori previsti.