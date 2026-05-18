Tutte le strade a Risorse per Roma Contratto da 164 milioni con il Comune
Il 1° luglio 2026 rappresenta la scadenza fissata nel contratto tra Risorse per Roma, la società partecipata del Comune, e le autorità comunali. Il contratto ha un valore di 164 milioni di euro e riguarda diverse attività gestite dalla società, che si occupa di servizi pubblici e manutenzione nella città. La data indica il termine previsto per l’efficacia dell’accordo, con eventuali proroghe o modifiche da definire nel corso del tempo. Questa collaborazione coinvolge vari settori di intervento nella capitale.
Primo luglio 2026. C’è la data in cui Risorse per Roma, la partecipata ormai factotum di Roma Capitale (la giunta vorrebbe affidarle persino i canili), prenderà in carico l’intera rete stradale della Città eterna, circa ottomila chilometri di viabilità, occupandosi di ogni esigenza: dalla manutenzione ordinaria e straordinaria alla progettazione e costruzione di nuove strade, passando per la sorveglianza fino agli interventi h24. È pronto il contratto di servizio tra Roma Capitale e Risorse, che prevede fino al 31 dicembre 2028 trasferimenti finanziari per oltre 164 milioni di euro: 28,66 milioni per le «spese di funzionamento» (che... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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