Tutte le strade a Risorse per Roma Contratto da 164 milioni con il Comune

Il 1° luglio 2026 rappresenta la scadenza fissata nel contratto tra Risorse per Roma, la società partecipata del Comune, e le autorità comunali. Il contratto ha un valore di 164 milioni di euro e riguarda diverse attività gestite dalla società, che si occupa di servizi pubblici e manutenzione nella città. La data indica il termine previsto per l’efficacia dell’accordo, con eventuali proroghe o modifiche da definire nel corso del tempo. Questa collaborazione coinvolge vari settori di intervento nella capitale.

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