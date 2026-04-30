Sardegna 570 milioni di avanzo | risorse pronte per il territorio

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta della regione Sardegna ha approvato il rendiconto 2025, riportando un avanzo di 570 milioni di euro. Di questi, 510 milioni saranno riprogrammati per sostenere imprese e cittadini, previa autorizzazione della Corte dei Conti. La decisione mira a destinare risorse al territorio, con un'attenzione particolare alle iniziative locali. La delibera fa parte delle attività di gestione finanziaria approvate dall'ente regionale.

? Cosa sapere La Giunta Sardegna approva il rendiconto 2025 con un avanzo di 570 milioni di euro.. I 510 milioni riprogrammabili finanzieranno imprese e cittadini dopo il parere della Corte dei Conti.. La Giunta regionale della Sardegna ha approvato questo giovedì 30 aprile 2026 il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025, fissando a circa 570 milioni di euro l’avanzo di amministrazione disponibile per il territorio. Mentre nei caffè dei centri più grandi si discute ancora degli equilibri macroeconomici, nelle strade e nelle piazze della nostra isola la notizia arriva con un peso diverso: quello di risorse che devono tornare a scorrere tra le comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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