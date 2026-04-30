Sardegna 570 milioni di avanzo | risorse pronte per il territorio

La Giunta della regione Sardegna ha approvato il rendiconto 2025, riportando un avanzo di 570 milioni di euro. Di questi, 510 milioni saranno riprogrammati per sostenere imprese e cittadini, previa autorizzazione della Corte dei Conti. La decisione mira a destinare risorse al territorio, con un'attenzione particolare alle iniziative locali. La delibera fa parte delle attività di gestione finanziaria approvate dall'ente regionale.

? Cosa sapere La Giunta Sardegna approva il rendiconto 2025 con un avanzo di 570 milioni di euro.. I 510 milioni riprogrammabili finanzieranno imprese e cittadini dopo il parere della Corte dei Conti.. La Giunta regionale della Sardegna ha approvato questo giovedì 30 aprile 2026 il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025, fissando a circa 570 milioni di euro l’avanzo di amministrazione disponibile per il territorio. Mentre nei caffè dei centri più grandi si discute ancora degli equilibri macroeconomici, nelle strade e nelle piazze della nostra isola la notizia arriva con un peso diverso: quello di risorse che devono tornare a scorrere tra le comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, 570 milioni di avanzo: risorse pronte per il territorio Notizie correlate I conti tornano: ok al bilancio e avanzo da 2 milioni: "Risorse per nuovi interventi sul territorio"Oltre 2 milioni di euro disponibili per alcuni interventi anche sugli edifici pubblici. Fondazione Carige: balzo dell’avanzo a 7,1 milioni per il territorio? Cosa sapere Fondazione Carige approva bilancio 2025 con avanzo di 7,1 milioni di euro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Giunta approva il Rendiconto 2025. L'assessore Meloni: Un passaggio essenziale per rispettare i tempi della programmazione finanziaria e procedere verso l’assestamento di bilancio; La Sardegna dei redditi cresce ma non decolla: l’Isola resta ferma al 15° posto; La Giunta regionale chiude i conti del 2025 e sblocca un tesoretto da cinquecentodieci milioni; La Regione approvato il rendiconto 2025: avanzo di 570 milioni per il territorio. Pnrr, Il 96,5% dei bandi di gara in Sardegna risulta aggiudicatoLa dinamica del mercato delle opere pubbliche in Sardegna nel periodo 2021-2025 è strettamente legata all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha rappresentato un fattore determ ... ansa.it Pnrr, in Sardegna gare pubbliche per 5,3 miliardi. Ma solo il 3% della spesa va alle imprese dell’IsolaPnrr, in Sardegna gare pubbliche per 5,3 miliardi. Ma solo il 3% della spesa va alle imprese dell'Isola - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it Nel primo turno del Sardegna Open, un challenger su terra battuta, il mancino varesotto sorprende il più quotato torinese in tre set LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/bellucci-vince-il-derby-con-sonego-e-avanza-al-torneo-di-cagliari/2561866/utm - facebook.com facebook