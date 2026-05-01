Hiroshima mon amour | il capolavoro di Alain Resnais in versione restaurata al Rouge et Noir

La città simbolo dell’apocalisse nucleare diventa il luogo di una passione tra un’attrice francese e un architetto giapponese su cui incombono fantasmi collettivi e personali. Hiroshima, mon amour"(1959, 90 min.), lunedì 4 maggio al Supercineclub del Rouge et Noir, è il capolavoro di Alain.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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"Hiroshima, mon amour" di Alain Resnais in versione restaurata al Supercineclub - facebook.com facebook