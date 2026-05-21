Premio Roma Danza 2026 | la XXIV edizione celebra la Coreografia e la Videodanza dal 10 al 15 luglio

Dal 10 al 15 luglio 2026 si terrà la XXIV edizione del Premio Roma Danza, un concorso internazionale organizzato dall’Accademia Nazionale di Danza. La manifestazione prevede competizioni dedicate alla Coreografia, con esibizioni di solisti e gruppi, e alla Videodanza, con categorie come dance Movie e smARTphone dance. L’evento si svolge negli spazi dell’Accademia e coinvolge artisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge ogni anno a Roma, attirando pubblico e professionisti del settore.

Dal 10 al 15 luglio 2026, l’ Accademia Nazionale di Danza apre le porte alla XXIV edizione del Premio Roma Danza, il concorso internazionale che anche quest’anno è dedicato alla Coreografia (assoli e gruppi) e alla Videodanza (dance Movie e smARTphone dance). L’evento unisce così performance dal vivo e proiezioni, offrendo premi e percorsi formativi rivolti a giovani talenti. Un concorso internazionale per i talenti emergenti. Nato nel 2002, il Premio Roma Danza vanta un albo d’oro che include interpreti e coreografi di fama mondiale come Carla Fracci, Julio Bocca e Maya Plisetskaya. Riconosciuto come punto di riferimento per professionisti e creativi, è anche una piattaforma strategica per scoprire e far crescere giovani coreografi e videomaker. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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