Ora i cani possono entrare in biblioteca, ma devono essere tenuti al guinzaglio. Sono state introdotte nuove regole che vietano l’uso di monopattini e biciclette all’interno dell’edificio. Queste modifiche al regolamento di accesso sono state discusse di recente in commissione e dovranno essere approvate dal Consiglio comunale nella seduta prevista per domani sera.

Si ai cani in biblioteca ma, ovviamente, al guinzaglio. È una delle nuove norme introdotte all’interno del regolamento di accesso al servizio librario di viale Gandolfi discusse recentemente in commissione e che verranno poi vagliate all’interno della seduta di Consiglio comunale in programma domani sera. Nella “carta“ dei comportamenti da tenere per chi vuole usufruire dei prestiti e della sala lettura è stato introdotta anche la voce relativa alla responsabilità dei genitori nei confronti dei minori che frequentano la biblioteca in modo che sia salvaguardato il silenzio e il rispetto per gli altri utenti. Divieto assoluto di entrare negli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cani in biblioteca? Ora sì. Nuove regole d’accesso. Vietati monopattini e bici

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