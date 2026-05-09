Nuove regole in spiaggia Stop al fumo ’sì’ ai cani

Da oggi in alcune spiagge sono entrate in vigore nuove regole: è vietato fumare lungo la battigia, mentre i cani sono ammessi durante le ore meno frequentate. La misura mira a regolamentare l’uso dello spazio pubblico e a favorire un ambiente più sicuro e accogliente per tutti i frequentatori. Le nuove disposizioni sono state illustrate dagli enti gestori delle spiagge interessate e sono state comunicate attraverso volantini e segnali sul luogo.

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Stop al fumo in riva al mare. Via libera ai cani in passeggiata sulla battigia nelle ore più tranquille della giornata. Bellaria Igea Marina mette nero su bianco le regole dell’estate con la nuova ordinanza balneare, in vigore da sabato prossimo fino al 20 settembre. Le novità più importanti riguardano proprio la battigia. La più forte è il divieto assoluto di fumo a riva, nella zona di libero transito lungo la battigia. "Un provvedimento che, oltre a promuovere una scelta che fa bene alla salute, guarda all’ambiente e al benessere anche del nostro mare – sottolinea l’assessore al demanio Adele Ceccarelli – Il nostro obiettivo è contrastare l’abbandono i mozziconi sulla sabbia e la loro dispersione in acqua".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuove regole in spiaggia. Stop al fumo, ’sì’ ai cani ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX 10 Queens Who Destroyed Empires | Sleep Documentary Notizie correlate Jesolo 2026: stop al fumo in spiaggia e nuovi orari per i cani? Cosa scoprirai Dove potrai fumare se non sotto l'ombrellone? Quando potranno i cani passeggiare liberamente sulla battigia? Come cambieranno gli... Caltanissetta: stop al fumo nei parchi e nuove regole? Cosa sapere Il Consiglio comunale di Caltanissetta ha approvato lunedì nuove norme su rischio edilizio e fumo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Jesolo 2026, spiaggia blindata contro il fumo e nuovi orari per i cani: ecco le novità; Jesolo, divieto di fumo su tutta la spiaggia. Nuove regole per i cani; Estate in spiaggia a Savona, pronte le nuove regole. Dai cani alle distanze; Niente fumo su tutta l’area dell’arenile durante la stagione balneare. Nuove regole in spiaggia. Stop al fumo, ’sì’ ai caniL’assessore: Divieto sulla battigia contro l’abbandono di mozziconi. Al mattino presto e alla sera si potrà passeggiare con Fido a riva. ilrestodelcarlino.it Estate in spiaggia: più bagnini, bandiere colorate e divieti. Le nuove regole sulla costa molisanaLa novità più importante dell’ordinanza balneare 2026 riguarda il rafforzamento del servizio di salvamento: bagnini obbligatori per tutta l’estate, più attrezzature di sicurezza e nuove regole anche p ... primonumero.it Dal 16 maggio scattano contrassegno identificativo e nuove regole per i monopattini elettrici. Ecco costi, multe, obblighi Rc e cosa cambia x.com Nuove regole per i giocatori professionisti e dilettanti di pickleball! reddit