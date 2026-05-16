Da domani entra in vigore l’obbligo di esporre la targa sui monopattini elettrici, una norma che interessa anche la provincia di Ascoli. Attualmente, molti di questi mezzi circolano senza il contrassegno previsto, e la nuova disposizione mira a regolare meglio la circolazione. La misura si applica a tutti i monopattini elettrici in uso, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità e l’adeguamento alle norme di sicurezza. La modifica riguarda sia i privati che i noleggi a breve termine.

Ascoli, 16 maggio 2026 – Scatta da domani l’obbligo della targa per i monopattini elettrici, un provvedimento che riguarda anche la provincia di Ascoli dove di mezzi già provvisti di tagliando applicato se ne vedono tra poco e niente. La legge, però, parla chiaro e pioveranno multe, in assenza di una proroga che in questi giorni associazioni di varia natura si stanno affannando a chiedere al ministero competente che ha già concesso un rinvio a luglio per l’obbligo di copertura assicurativa, diversa da quella del capofamiglia che fin qui era sufficiente. Una situazione dunque fluida, ma sul punto il comune di Ascoli tira dritto. https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monopattini, nuove regole: scatta l’obbligo della targa. “Ora rispettate la norma”

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Monopattini, dal 16 maggio 2026 scatta lobbligo di targa e di assicurazione

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