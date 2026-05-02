Acea ottiene il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale

Acea ha ricevuto il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale, un titolo che testimonia i 117 anni di attività industriale. L’attestato contribuisce a consolidare l’identità e il ruolo dell’azienda nel settore sia in Italia che all’estero. La certificazione viene assegnata in base a criteri che includono l’antichità e la continuità dell’attività, confermando la presenza duratura nel panorama industriale.

Un attestato che valorizza 117 anni di storia industriale, rafforzando identità e posizionamento dell'azienda nel panorama industriale italiano e internazionale. Roma, 2 maggio 2026 - ACEA ha ottenuto l'iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un riconoscimento che valorizza la continuità, la solidità e il contributo dell'azienda alla storia industriale del Paese. Il Marchio Storico di Interesse Nazionale, introdotto dal Decreto Crescita 2019 e disciplinato dall'art. 11-ter del Codice della Proprietà Industriale, è riservato ai marchi utilizzati in modo continuativo da almeno 50 anni e riconducibili a imprese italiane con una consolidata tradizione di eccellenza.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Acea ottiene il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale Notizie correlate Leggi anche: Castello di Meleto. Sigillo del marchio storico di interesse nazionale La Ponti di Ghemme diventa "Marchio Storico" di interesse nazionalePonti, l'azienda di Ghemme simbolo dell’eccellenza dell’aceto italiano, entra ufficialmente nel registro speciale dei Marchi Storici di interesse... Aggiornamenti e dibattiti Top Employers, Acea in Italia è il primo operatore idricoPer il quinto anno consecutivo il gruppo Acea ottiene la certificazione Top Employers Italia 2026 e, per la prima volta, entra nella Top 20 nazionale, collocandosi al 18° posto della graduatoria. Il ... ilmattino.it Acea si aggiudica il premio 'Corporate Heritage Awards 2025'Acea vince i Corporate Heritage Awards 2025 per la valorizzazione del patrimonio storico. Il premio è stato assegnato al museo aziendale Acea Heritage per la categoria 'Narrazioni attraverso luoghi'. milanofinanza.it