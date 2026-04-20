Un nuovo dispositivo indossabile permette di comunicare con l’intelligenza artificiale semplicemente con un tocco. L’ateneo locale ha depositato un brevetto per questa tecnologia, che consente di interagire con gli algoritmi senza usare schermi o tastiere. La novità riguarda un sistema che trasmette i comandi tramite un semplice gesto, rendendo l’interfaccia tra uomo e macchina più intuitiva e immediata.

SIENA – L’interazione tra esseri umani e algoritmi compie un salto evolutivo, abbandonando schermi e tastiere per diventare letteralmente invisibile. L’ Università di Siena ha recentemente depositato il brevetto per un innovativo anello intelligente, un hardware indossabile progettato per fondere l’intelligenza artificiale con i normali flussi di pensiero e comunicazione dell’individuo. L’invenzione è il frutto del lavoro condotto dal professor Domenico Prattichizzo, docente di Robotica presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche (DIISM) e direttore del SIRSLab (Siena Robotics and Systems Lab). Insieme a lui,...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un ‘tap’ per dialogare con l’IA: l’Ateneo senese brevetta un dispositivo indossabile rivoluzionario

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