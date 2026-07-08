Campo largo la foto di Napoli | Mai più divisi contro la destra

Da ilmattino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un evento politico a Napoli, un gruppo di disoccupati ha cercato di occupare il palco, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine. Successivamente, alcuni attivisti di Potere al popolo hanno protestato mentre prendevano la parola il sindaco e il governatore. La scena si è svolta tra tensioni e contestazioni, con i manifestanti che si sono scontrati con le forze dell’ordine e hanno interrotto l’intervento pubblico.

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Ad accogliere i leader del centrosinistra è un gruppo di disoccupati che tenta di occupare il palco. Operazione sventata dalle forze dell’ordine. Poi di nuovo contestazioni (stavolta da parte di alcuni attivisti di Potere al popolo) quando sul quel palco iniziano a parlare il sindaco Manfredi e il governatore Roberto Fico. «Venite a parlare con noi dall’altro lato, non fate i fenomeni, se siete qui è perché con noi potete parlare», prova a mediare il leader Giuseppe Conte sfidando i contestatori, mentre Nicola Fratoianni va verso di loro. Ma la manifestazione viene interrotta per venti minuti, con momenti di grande tensione con i militanti dem e dell’M5s e un gran lavoro delle forze dell’ordine che impediscono lo scontro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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