Campo largo la foto di Napoli | Mai più divisi contro la destra

Notizia in breve

Durante un evento politico a Napoli, un gruppo di disoccupati ha cercato di occupare il palco, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine. Successivamente, alcuni attivisti di Potere al popolo hanno protestato mentre prendevano la parola il sindaco e il governatore. La scena si è svolta tra tensioni e contestazioni, con i manifestanti che si sono scontrati con le forze dell’ordine e hanno interrotto l’intervento pubblico.