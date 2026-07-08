Oggi in piazza del Gesù a Napoli si sono riuniti i leader di un campo largo, con l’obiettivo di creare un’alternativa alla destra in vista delle elezioni del 2027. L’appuntamento è alle 19, con l’intento di rafforzare l’unità e presentare proposte comuni per le prossime consultazioni politiche. L’iniziativa coinvolge diverse forze politiche che cercano di consolidare una posizione condivisa di fronte alle sfide elettorali future.

IlCampo largoriparte daNapoliper costruire l’alternativa alla destra in vista delle prossime elezioni politiche del 2027. Oggi in piazza del Gesù, alle ore 19.30, è infatti prevista la manifestazione con tutti i leader della coalizione di centrosinistra. Presenti ovviamente la segretaria del PdElly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i due leader di AvsAngelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Sul palco interverranno anche il sindaco della cittàGaetano Manfredie il presidente della Regione CampaniaRoberto Fico. “Siamo moltofiduciosidel lavoro che stiamo facendo nelle Regioni e nei Comuni che governiamo insieme“, afferma l’ex presidente pentastellato della Camera, parlando conLa Repubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Campo largo, oggi i leader in piazza a Napoli: ‘Da qui parte alternativa alla destra’

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CAMPO LARGO IN PIAZZA SEMIVUOTA A RACCONTARE UNA VAGONATA DI FROTTOLE SUL REFERENDUM

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