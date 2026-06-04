Coldiretti | Campagna Amica raddoppia a Morbegno

Notizia in breve

A Morbegno è stato aperto un nuovo punto di Coldiretti dedicato alla filiera corta e ai prodotti agricoli locali. La struttura rappresenta un incremento rispetto ai precedenti punti di vendita della campagna. La decisione si inserisce in un progetto di Coldiretti per rafforzare la presenza nel territorio e promuovere i prodotti agricoli di provenienza locale. L’apertura è stata annunciata ufficialmente senza specificare date o dettagli operativi.