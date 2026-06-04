Coldiretti | Campagna Amica raddoppia a Morbegno
A Morbegno è stato aperto un nuovo punto di Coldiretti dedicato alla filiera corta e ai prodotti agricoli locali. La struttura rappresenta un incremento rispetto ai precedenti punti di vendita della campagna. La decisione si inserisce in un progetto di Coldiretti per rafforzare la presenza nel territorio e promuovere i prodotti agricoli di provenienza locale. L’apertura è stata annunciata ufficialmente senza specificare date o dettagli operativi.
Un nuovo punto di riferimento per la filiera corta e per il cibo agricolo del territorio apre le porte a Morbegno. Domani, venerdì 5 giugno, alle ore 9 in Piazza Sant’Antonio sarà inaugurato il nuovo Mercato di Campagna Amica promosso da Coldiretti Sondrio. Un’iniziativa che nasce sulla scia del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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