Durante la registrazione di un programma televisivo, la conduttrice è scivolata improvvisamente davanti alle telecamere. L’incidente è stato catturato da diverse telecamere e condiviso sui social. La caduta ha suscitato preoccupazione tra le persone presenti, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche gravi. La scena ha generato commenti e condivisioni online, dove il video è diventato virale.

Un piccolo incidente che ha spaventato chi era presente, ma che si è concluso fortunatamente senza conseguenze. Nelle scorse ore Lorena Bianchetti è diventata protagonista di un video che ha iniziato rapidamente a circolare sui social: durante una registrazione di A Sua Immagine, la conduttrice è scivolata improvvisamente davanti alle telecamere. È stata proprio lei, però, a condividere il filmato, trasformando un momento di paura in un simpatico dietro le quinte. Caduta rovinosa per Lorena Bianchetti: cosa è successo. L’episodio è avvenuto nei giardini del Palazzo del Quirinale, dove Lorena Bianchetti stava registrando uno degli speciali estivi di A Sua Immagine. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Brutta caduta per Lorena Bianchetti, scivola e rischia grosso davanti alle telecamere: paura per la conduttrice (VIDEO)

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