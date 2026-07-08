Il tribunale di Caltanissetta ha condannato un uomo di 64 anni a 11 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata sulle proprie figlie, entrambe minorenni all’epoca dei fatti e con meno di dieci anni. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dell’uomo per i reati contestati. La decisione riguarda atti compiuti nei confronti delle figlie quando erano minori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza del tribunale. Il Tribunale di Caltanissetta ha condannato un uomo di 64 anni a undici anni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni delle proprie figlie, che all’epoca dei fatti erano entrambe minorenni e con meno di dieci anni di età. Le accuse e il periodo dei fatti. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 2005 e il 2007. L’accusa sostiene che l’uomo avrebbe abusato ripetutamente delle due bambine sia all’interno dell’abitazione di famiglia sia in altri luoghi. Nel procedimento era coinvolta anche la madre delle minori, accusata di non aver impedito gli abusi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caltanissetta, condannato a 11 anni per violenza sessuale aggravata sulle figlie minorenni

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