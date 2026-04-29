Terracina arrestato 37enne condannato per violenza sessuale aggravata

A Terracina, nella giornata del 29 aprile 2026, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 37 anni in esecuzione di una condanna definitiva. La sentenza riguarda un episodio di violenza sessuale aggravata commesso in precedenza. L’uomo è stato condotto in carcere, dove rimarrà in attesa di ulteriori disposizioni. L’arresto si inserisce in un’operazione volta a far rispettare le misure giudiziarie.

Terracina, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni, classe 1987, in esecuzione di un provvedimento definitivo di condanna emesso dall’Autorità giudiziaria. Gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. L’uomo è stato riconosciuto colpevole, con sentenza definitiva, per reati di violenza sessuale aggravata. Condanna definitiva a sei anni. I fatti risalgono al 2021 e sarebbero avvenuti nel territorio di Terracina. Il provvedimento è diventato irrevocabile dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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