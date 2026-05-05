Il red carpet del Met Gala 2026, svoltosi al Costume Institute del Metropolitan Museum di New York lunedì 4 maggio, ha presentato una vasta gamma di beauty look delle celebrità, spaziando tra grandi classici e sperimentazioni più audaci. Le acconciature e i trucchi sono stati protagonisti di diversi momenti, con scelte che hanno attirato l’attenzione di fotografi e pubblico. La serata ha visto anche alcune novità rispetto alle edizioni precedenti, con styling che hanno fatto discutere e incuriosito gli appassionati di moda e bellezza.

Sul red carpet del Met Gala 2026, che si è tenuto al Costume Institute del Metropolitan Museum di New York lunedì 4 maggio, la bellezza non ha tradito le attese. E non poteva essere altrimnti, considerando che si tratta di uno degli eventi più esclusivi della stagione, nonostante le contestazioni e le polemiche che hanno accompagnato questa edizione, per via della presenza di Jeff Bezos e della moglie Lauren Sanchez, principali sponsor di questa edizione. Costume Art, il tema del Met Gala 2026. Tra grandi assenti, dal sindaco di New York Zohran Mamdani, passando per Meryl Streep e Zendaya, il Met è andato in scena circondato dal glamour di...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutte le curiosità sui beauty look del Met Gala 2026. Le scelte delle celeb, tra grandi classici e piccole rivoluzioni

The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman

Notizie correlate

In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e...

Leggi anche: Met Gala 2026: i beauty look più iconici che hanno letteralmente cambiato le regole (e il feed)

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Tutta la storia del Met Gala dal 1948 a oggi, tra dress code e inviti esclusivi; Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere; Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Katy Perry a Heidi Klum. FOTO; Queste sono le star italiane che hanno partecipato al Met Gala (e chi potrebbe esserci quest'anno).

Rivivi il Met Gala 2026 con il nostro live streaming: i migliori momenti e i commenti di Vogue ItaliaIl Met Gala 2026 è stato incredibile: rivivi tutti i migliori momenti, i commenti e gli aggiornamenti dal red carpet degli editor di Vogue Italia Nella serata di lunedì 4 maggio tutti gli occhi sono s ... vogue.it

Met Gala 2026: beauty look rétro, grandi classici e qualche sorpresa (Kim Kardashian)Tutte le curiosità sui beauty look del Met Gala 2026. Le scelte delle celeb, tra grandi classici e piccole rivoluzioni ... amica.it

La Stampa. . Il guanto destro con sei dita e il volto coperto. La star mascherata sul red carpet del Met Gala non poteva che essere lei, Katy Perry, amante dei look più stravaganti. Per questa edizione, dal tema Costume Art, la cantante ha scelto un abito bianco - facebook.com facebook

Interpretando all'estremo il tema del Gala del Met sul corpo, e in particolare sul corpo che invecchia, il rapper portoricano Bad Bunny è arrivato alla festa in una versione artificialmente invecchiata di se stesso. Il cantante ha scelto di accelerare le lancette del te x.com