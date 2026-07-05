La Francia ha vinto 1-0 contro il Paraguay, qualificandosi ai quarti di finale del Mondiale. La rete decisiva è arrivata su rigore nella ripresa, trasformato da Kylian Mbappé dopo una revisione al VAR per un fallo su Doué. Oggi si giocano Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra.

FILADELFIA (USA) – La Francia ha battuto il Paraguay per un risicato 1-0, accedendo ai quarti di finale della Coppa del Mondo, grazie a un rigore trasformato da Kylian Mbappé nella ripresa, assegnato dopo revisione al Var per un fallo su Doué. La Francia giocherà contro il Marocco, che ieri negli ottavi ha superato per 3 a 0 il Canada. Ecco il quadro completo delle partite con gli orari.GRUPPO A:1106 Messico-Sudafrica 2-01206 (Guadalajara): Corea del Sud-Repubblica Ceca ore 04 2-11806 (Atlanta): Repubblica Ceca-Sudafrica 1-11806 (Guadalajara): Messico-Corea del Sud 1-02506 (Monterrey): Sudafrica-Corea del Sud 1-02506 (Città del Messico): Repubblica Ceca-Messico 0-3CLASSIFICA: Messico 9, Sudafrica 4, Corea del Sud 3, Rep. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Mbappè trascina la Francia ai quarti. Battuto il Paraguay: 1-0. Oggi Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra

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MESSI RISCRIVE LA STORIA, MBAPPE TRASCINA LA FRANCIA, HAALAND SI ESALTA: IL COMMENTO AL MONDIALE

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