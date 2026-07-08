Caldo a Firenze | umidità e temperature in aumento scatta il bollino rosso giovedì e venerdì

A Firenze scatta il bollino rosso giovedì e venerdì a causa di un aumento di caldo e umidità dopo giorni di diminuzione. Il Ministero della Salute ha emesso un livello 2 di allerta per il 8 luglio e un livello 3 per il 9 luglio, segnalando rischi per la salute legati alle alte temperature. Le previsioni indicano temperature in aumento e tassi di umidità elevati, con condizioni che richiedono attenzione.

FIRENZE – Nuova ondata di calore e afa su Firenze, dopo alcuni giorni di attenuazione. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute prevede per oggi, 8 luglio 2026, il livello 2 di allerta, mentre da domani, 9 luglio scatterà il codice rosso (livello 3) per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Il quadro previsionale indica inoltre una probabile conferma dell’allerta massima anche nella giornata successiva, con temperature percepite fino a 37 gradi. Le elaborazioni dei principali modelli meteorologici confermano il consolidamento dell’anticiclone africano sull’Italia. La massa d’aria molto calda in risalita dal Nord Africa determinerà un nuovo aumento delle temperature anche sulla Toscana, con condizioni di marcato disagio bioclimatico che giustificano il ritorno del codice rosso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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