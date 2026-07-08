Sarà un caldo feroce | umidità in aumento bollino rosso per Firenze temperature oltre la media ovunque

Tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio, molte regioni italiane, tra cui la Toscana, saranno interessate da temperature superiori alla media e da un aumento dell’umidità. A Firenze è previsto un bollino rosso per il caldo, con condizioni di estrema calura che coinvolgeranno anche altre città. Le temperature massime supereranno i valori usuali per questo periodo, accompagnate da un’umidità elevata. La situazione si protrarrà per due giorni, con condizioni di disagio diffuse.

Firenze, 8 luglio 2026 – Scatta un nuovo bollino rosso per caldo a Firenze. Ma non arà soltanto il capoluogo, tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio, a soffrire del caldo che sta attanagliando l’Italia e anche la Toscana. Con qualche piccolo intermezzo: ci sarà infatti la possibilità di qualche breve temporale nelle zone interne e a ridosso dell’Appennino. A prendersi la scena comunque sono le temperature. Non solo perché saranno, secondo il Lamma Toscana, tra i cinque e i sette gradi superiori alla media. Ma anche perché il tasso di umidità amplificherà ulteriormente la sensazione di calore. Complice anche il vento dal debole vento da sud che spirerà sulla regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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