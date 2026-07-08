Calciomercato Roma Romulo resta nel mirino | il Galatasaray si inserisce nella corsa al bomber brasiliano

La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo in vista della nuova stagione e tra i profili seguiti dalla dirigenza giallorossa figura ancora Romulo, attaccante brasiliano del Lipsia. Tuttavia, quella che nei mesi scorsi era stata indicata come una possibile pista di mercato, al momento non rappresenta una priorità assoluta per il club capitolino. Nel frattempo, sul centravanti classe 2002 si registra anche il forte interesse del Galatasaray, pronto a inserirsi nella corsa. Romulo tra Roma e Galatasaray: il Lipsia valuta la cessione. Il Galatasaray avrebbe individuato in Romulo uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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