Calciomercato Roma Romulo resta nel mirino | il Galatasaray si inserisce nella corsa al bomber brasiliano
Il Galatasaray si è inserito nella corsa per l’attaccante brasiliano del Lipsia, attualmente seguito dalla Roma. La società giallorossa continua a monitorare il mercato in cerca di un rinforzo offensivo per la prossima stagione. Romulo rimane uno dei profili nel mirino della squadra romana.
La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo in vista della nuova stagione e tra i profili seguiti dalla dirigenza giallorossa figura ancora Romulo, attaccante brasiliano del Lipsia. Tuttavia, quella che nei mesi scorsi era stata indicata come una possibile pista di mercato, al momento non rappresenta una priorità assoluta per il club capitolino. Nel frattempo, sul centravanti classe 2002 si registra anche il forte interesse del Galatasaray, pronto a inserirsi nella corsa. Romulo tra Roma e Galatasaray: il Lipsia valuta la cessione. Il Galatasaray avrebbe individuato in Romulo uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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