Dalla Francia | la Roma si inserisce nella corsa per Adingra del Sunderland

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma sta valutando il mercato per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Secondo fonti di settore, i giallorossi sono interessati a Simon Adingra, esterno offensivo che attualmente è tornato al Sunderland dopo un prestito al Monaco. La società avrebbe avviato contatti per il giocatore, che si trova fuori dal progetto attuale del club inglese. La trattativa è in fase preliminare, senza ulteriori dettagli ufficiali.

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La Roma sta sondando il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, i giallorossi si sarebbero inseriti nella corsa a Simon Adingra, esterno offensivo di rientro al Sunderland dopo la stagione in prestito al Monaco. D'Amico dovrà fare i conti con una folta concorrenza, visto che sull'ivoriano ci sarebbero anche il Lipsia e tre club di Premier League. Intanto, nel Principato sperano ancora di riuscire a prolungare il prestito: l'ultima parola spetterà agli inglesi dopo le valutazioni di tutte le offerte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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