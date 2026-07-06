Dalla Francia | la Roma si inserisce nella corsa per Adingra del Sunderland

Notizia in breve

La Roma sta valutando il mercato per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Secondo fonti di settore, i giallorossi sono interessati a Simon Adingra, esterno offensivo che attualmente è tornato al Sunderland dopo un prestito al Monaco. La società avrebbe avviato contatti per il giocatore, che si trova fuori dal progetto attuale del club inglese. La trattativa è in fase preliminare, senza ulteriori dettagli ufficiali.